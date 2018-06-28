İşsizlik maaşı 2018 yılı ile beraber son halini aldı. Kendi kusuru ya da isteği dışında işten çıkarılanların faydalandığı işsizlik maaşından askere gidenler de yararlanabiliyor. Peki 2018 askerlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kaç ay alınabilir? İşte tüm bu sorularınıza yanıtlar...

ASKERE GİDERKEN İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR MI?

Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı ile beraber işsizlik maaşına da hak kazanır. Ancak askerde iken bu ödeneği alamaz. Çünkü işsizlik maaşı alabilmek için çalışmaya engel durumumunun olmaması gerekiyor. 3 yılda en az 600 gün prim ödemeleri ve son 120 günde de kesintisiz prim ödenmiş olanlar işsizlik maaşına hak kazanıyor. İşsizlik maaşı için İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2018 İŞSİZLİK MAAŞINDA SON DURUM

İşsizlik maaşı 2018 yılı için en düşük 811 lira oldu. En yüksek işsizlik ödeneği ise bin 623 lira.

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda tanımlandırılan işsizlik maaşı için ilk şart işçinin istifa ederek yani kendi isteği ile işten ayrılmamış olmaması. Ayrıca işsiz kalmasında kendi kusuru da bulunmamalı.Diğer bir şartta sigortalı çalışma süresidir. İşsizlik maaşına hak kazanmak için kizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak gerekir.

KAÇ AY İŞSİZLİK MAAŞI ALINIR?

İşsizlik maaşına hak kazanıldıktan sonra ne kadar süre işsizlik ödeneği alınabileceği de belli olur. Kovulan işçinin hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi kaç ay maaş alacağını belirliyor. Buna göre;

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.