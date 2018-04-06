İş-Yaşam

Askeri araçlara elektrikli motor geliyor!

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) savunma sanayisinde temininde güçlük çekilen ürünlerin yerlileştirilmesi, mevcut yerlilik oranının daha yukarıya çıkarılması için bir dizi çalışma yürütüyor. Firma, askeri araçlarda kullanılabilecek elektrikli motor geliştirilmesi için yurt dışından teknoloji transferine dayalı çalışmalar yürütüyor

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    MKEK, teknoloji odaklı çözümlerle savunma sanayisine yeni yerli ürünler kazandırmaya hazırlanıyor. Ürünlerinde yüzde 92'lik yerlilik oranı yakalayan kurum, yurt dışından temin edilen, temin süreçlerinde zaman zaman da sıkıntılar yaşanan ürünler nedeniyle oluşan olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyor. Üretim kapasitesini ve niteliğini artırmak için bir süredir çalışmalar yürüten MKEK, gelecek dönemde halen üretim yapmadığı çeşitli alanlarda da faaliyet yürütmeyi planlıyor.

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    MKEK, atış kontrol ve kumanda sistemlerinde de üretici olmaya hazırlanıyor. Çeşitli silah sistemleri üreten ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunan MKEK, bunların otomasyonuna ve elektronik kontrollerine yönelik tedarik yoluna gidiyor. Kurum bu ürün ve sistemlere ilişkin ihtiyaçları kendi bünyesinde karşılamayı amaçlıyor. Atış kontrol sistemleri, MKEK'nin ürün yelpazesinde bulunan kundağı motorlu/çekili obüslerin, havanların ve çok namlulu roketatarların intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlıyor.

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    Yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının karşılanmasına yönelik proje başlarken, Altay tankında kullanılacak güç grubunun geliştirilmesine yönelik ihale süreci devam ediyor. MKEK ise bu çalışmalardan farklı olarak askeri araçlarda kullanılabilecek elektrikli motor geliştirilmesi için yurt dışından teknoloji transferine dayalı çalışmalar yürütüyor.

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    Kurum, ihracat potansiyelini artırmak için de faaliyet gösterecek. İhracat konusunda mühimmat satışıyla yetinmek istemeyen MKEK, yurt dışında tesis kurulumuna yönelik arayışlara girecek. Bu kapsamda, çeşitli ülkelerde ihtiyaç duyulan üretim hatlarının kurulması, bunun için gerekli teknolojik desteğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Halen çeşitli ülkelerde kurumun kurduğu tesisler faaliyet gösteriyor. Bunun yanında sunulan çeşitli tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

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    TSK'NIN YENİ 'GÖZÜ' GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE DETAYLAR...

    Güvenlik güçlerinin envanterine, milli imkanlarla geliştirilen yeni bir ürün girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, Meteksan Savunma'nın Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı ile güçlendirildi. Meteksan Savunma, sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR için ilk siparişini geçen yıl yurt dışından aldı.

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Yorumlar 81
  • Misafir 02 Nisan 2018 Pazartesi 17:40
    Maşallah ..helal olsun yapanlara :pray:
  • Misafir 02 Nisan 2018 Pazartesi 14:59
    yerli üretim olması guru verici. keşke dünyada hiç savaş olmasa ve bu savaş için ayrılan paralar ile tüm insanlık refah içinde yaşasa....
  • Misafir 28 Mart 2018 Çarşamba 12:40
    Helal olsun.....bu başarıları gördükçe gururlanmayanın kanında bozukluk vardır.
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