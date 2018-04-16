Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut birlikleri İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakaladı.

İncelemede, şüpheliler arasında, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlendi. Kılınç'ın yanındaki grubun, eşi Zafer Kılınç ile 2 çocuğu olduğu tespit edildi.

Zafer Kılınç'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı kaydı olduğu öğrenildi. Zafer Kılınç, eşi Zafer Kılınç ile kızı Ş. Kılınç gözaltına alındı. 14 yaşındaki diğer çocuk ailenin yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

AA'nın haberine göre; Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DOSYASI YARGITAY'A GÖNDERİLMİŞTİ

Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi de firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER