FIFA 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Nizhny Novgorod’da bir askeri uydu taşıyan füzenin fırlatılışının ardından gökyüzünde oluşan şekiller kentte UFO endişesi yarattı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Rusya’da bulunan turistler gökyüzündeki bu görüntüler sonrası telefonlarına sarıldı.

Sosyal medya platformlarında geniş yer bulan kareler kısa sürede basının da dikkatini çekti. Ancak gökyüzündeki bu görüntülerin sırrı Rus Uzay Ajansı yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülere uzaya bir uydu taşıyan Rus Soyuz füzesi yol açmıştı.

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