On binlerce kişinin izlediği askeri geçit törenine katılan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un askerleri selamladı. Ardından Kim Jong-un, kız kardeşi Kim Yo-jong'un ile birlikte gerçekleştirilen töreni izledikten sonra, eşi Ri Sol-ju ile birlikte halka seslenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer silah sahibi ülkesinin 'birinci sınıf bir askeri güç' olduğunu söyledi. "Dünyaya birinci sınıf bir askeri güç olduğumuzu gösterme yeteneğine ulaştık. Emperyalistler bu gezegende olduğu sürece ve ABD'nin Kore'ye yönelik saldırganlık tehdidi devam ettikçe Kore Halk Ordusu'nun vatanı koruma görevi asla değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Geçit töreninde zırhlı araç ve tankların yanısıra ilk kez Hwasong —14 ve Hwasong-15 kıtalararası balistik füzeleri (ICBM) gövde gösterisi yaptı.

PENCE OLUMLU KONUŞMUŞ, KUZEY KORE YİNE REDDETMİŞTİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Güney Kore'de bulunması, iki ülke arasındaki gerilimi yumuşatacak gibi algılanmış, Pence daha önce Kuzey Kore heyeti ile görüşme ihtimali olabileceğine yönelik, "Görüşme talebim olmadı. Neler olacağını göreceğiz" demişti. Kuzey Kore ise Olimpiyatlar sırasında ABD heyeti ile görüşmeye niyetleri olmadığını duyurdu.

"DİYALOG İÇİN YALVARMADIK"

Resmi haber ajansı KCNA Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika departmanı başkanı Jo Yong Sam'ın "ABD ile diyalog için asla yalvarmadık, gelecekte de yalvarmayacağız. Açıkça söylemek gerekirse Güney Kore'de kalınan süre boyunca ABD tarafıyla görüşme niyetimiz yok. Heyetimiz Güney'e sadece Olimpiyatlar'a katılma ve onun başarılı şekilde şekilde düzenlenmesini alkışlamaya gitti" sözlerini aktardı.

MAKSİMUM BASKI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelen Pence, ABD-Güney Kore ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, Washington'un, Seul ile ortak savunma dahil ittifak taahhüdünü yineledi.

Görüşme sırasında Moon ve Pence, iki ülke arasındaki ittifakın "her zamankinden daha güçlü" olduğunun altını çizerek, Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması müzakerelerine dahil etmek için "maksimum baskı" uygulanacağını belirtti.

Moon, Seul'ün, Pyongyang'ı yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması amacıyla kurulacak bir diyaloğa dahil etmek için Olimpiyat Oyunları'nı bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Devlet Başkanı Moon, "Güney Kore-ABD ittifakı her zamankinden daha güçlü. ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yaptığı resmi ziyaretin ardından, Başkan Yardımcısı Pence'in, PyeongChang Olimpiyatları için yaptığı ziyaret, iki ülke halkı arasındaki güçlü ittifak ve bağı ortaya koymak açısından bir şans olacak." dedi.

Pence'in de Kuzey Kore nükleer silah geliştirmekten vazgeçinceye kadar, Washington'un, Seul ile iş birliği içinde Pyongyang'a "maksimum baskı" uygulamayı sürdüreceğini vurguladığı aktarıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER