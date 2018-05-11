2016 yılında meydana gelen bir trafik kazasında kulağını kaybeden askerin kulağını kolunda büyüttüler.

Teksas'taki William Beaumont Ordu Tıp Merkezi'nden plastik cerrahlar, orduda ilk kez nakil gerçekleştirildiğini açıkladı.

KAZADA PARÇALANAN KULAĞINI KOLUNDA BÜYÜTTÜLER!

SOL KULAĞINI TAMAMEN KAYBETTİ

Kulak nakli olan Shamika Burrage, "Bu şekilde göründüğüm içim kendimi rahat hissetmiyordum. Beni plastik cerrahiye yönlendirdiler. Rekonstrüktif cerrahiyi (yeniden yapılandırma) başta istemedim ama yine de biraz düşündüm ve bunun iyi bir şey olabileceği sonucuna vardım. Daha fazla yara izi görünmesin diye protez takacaktım ama gerçek bir kulak istiyorum" diye konuştu.

Trafik kazasında kafa yaralanmaları, omurgada kırıklar meydana gelirken Burrage sol kulağını da tamamen kaybetti. Doktorlar eğer 30 dakika içinde tıbbi müdahale almamış olsaydı Shamika Burrage'ın ölme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

O İLAÇTAN SONRA BURNU ÇÜRÜMEYE BAŞLADI!

KABURGASINDAN KIKIRDAK ÇIKARTILDI

Kulak rekonstrüksiyonu seçeneği ona sunulduğunda, Burrage önce biraz düşündü. “İlk başta sadece korktum ama ne yapılabileceğini görmek istedim” diyen Shamika Burrage teklifi kabul ettiğinde onun için uzun bir dönem başladı.

Cerrahlar kaburgasından kıkırdak çıkartarak, adeta yeni bir kulak hazırladı. Kulakta yeni kan damarlarının oluşması gerekiyordu, kulak Burrage'ın koluna yerleştirildi.