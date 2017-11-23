Askeriyede yeni dönem!

İçişleri Bakanlığı askeriyede edilen yemek dualarıyla ilgili kışlalara genelge gönderdi. Kanal D’nin haberine göre 'Tanrımıza hamdolsun, milletimiz varolsun' şeklinde başlayan yemek duası artık 'Allah’ımıza hamdolsun' diye başlayacak.

Konu ile ilgili 2016 yılında Mersin’de yaşayan bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, yemek duasında geçen 'Tanrı' kelimesinin değiştirilmesini istemişti.

Komisyon, talebi Milli Savunma Bakanlığı'na sormuştu. Bakanlık “TSK'da yemek duası uygulamasının yıllardır devam eden yerleşik bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir” yanıtı göndermişti. Komisyon, dilekçe ile ilgili başka bir işlem yapmama kararı almıştı.

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