Askerlerin yönetime el koyduğu Zimbabve'yi ne bekliyor?

Zimbabveliler askerlerin iktidara el koymasının ardından atılacak adımları bekliyor.
Devlet Başkanı Robert Mugabe, başkent Harare'deki evinde tutulurken bu adımın Mugabe'nin, en büyük rakiplerinden biri olan Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden almasının ardından gelmesi dikkat çekiyor.
Mnangagwa'nın nerede olduğu ise bilinmiyor.
93 yaşındaki Mugabe, ülkenin 1980'deki bağımsızlık ilanının ardından Zimbabve'nin yönetimindeydi.
BBC'ye konuşan Zimbabve'deki muhalefet lideri Tendai Biti, geçiş hükümetinin kurulmasını talep etti:
"Bir an önce demokrasiye dönmeliyiz. Meşru bir yönetime dönmemiz gerekiyor fakat bir geçiş sürecine ihtiyacımız var ve bence, umarım, ordu ve Zimbabveliler arasında bir diyalog kurulabilir. Orduyla Afrika Birliği arasında da diyalog başlamasını umuyorum."
Andrew Harding, BBC Güney Afrika Muhabiri
Burada kimse kutlama yapmıyor, çünkü hâlâ bilinmeyen çok fazla şey var. Fakat dükkanlar açık ve işler normale dönmüş durumda. Zimbabveliler Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ev hapsine alındığı ve kimsenin onu kurtarmaya gelmediği gerçeğini kabullenmiş.
İktidarı ele geçiren askerler ve siviller, dünyayı bunun bir darbe olmadığına, "güç kullanarak yapılan bir görev değişimi" olduğuna ikna etmeye çalışıyor.
Fakat bunun bir darbe olmadığını savunabilmeleri için Mugabe'nin de işbirliği göstermesi gerekiyor.
Şimdi esas soru, 93 yaşındaki Mugabe'nin iktidarı ele geçiren kişilere meşruiyet verecek bir açıklama yapmaya ikna edilip edilmeyeceği. Niye böyle bir açıklama yapsın ki? Huzurlu bir emeklilik ve ailesinin güvenliğinin garanti edilmesi karşılığında mı?
Zimbabve'deki iktidar değişikliğinin ardından herhangi bir toplumsal olay yaşanmadı. Bölgedeki muhabirlere göre pek çok kişi Mugabe'nin görevden alındığını kabul etmeye başladı. Harare sokakları her zamankinden daha sessiz olsa da işler olduğu gibi devam ediyor.
Askerler Çarşamba günü önce ulusal TV kanalını, ardından da parlamento başta olmak üzere önemli binaları ele geçirmişti.
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