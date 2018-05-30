Yaklaşan celp dönemleri sebebi, askerlik nedeni ile istifalarda istenecek belge, ödenecek kıdem tazminatı ve kullandırılacak ihbar önelleri hakkında işte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI HAKKI VAR MI?

İş kanunun 14. Maddesi gereği muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

Askerliğini yapmamış olan bir çalışanın askerlik öncesinde işyerinden ayrılmak istemesi de kabul edilir bir taleptir ve bu ayrılışın askerlik nedeniyle olduğu kabul edilerek kıdem tazminatı ödenmelidir. Bunun yanında işçi askere giderken bu tazminatı almayıp asker dönüşü aynı işyerinde çalışması durumunda, (askerlik süresi hariç) tüm hakları kaldığı yerden devam eder. Kullanmadığı yıllık izin süreleri, kıdem süresi, askerlik süresi düşülerek devam ettirilir.

Çalışanın sorumlulukları nelerdir?

Çalışan askerlik nedeni ile işten ayrıldığını işverene kanıtlamakla yükümlüdür. Bu da askerlik sevk belgesi ile mümkündür. Bu belgenin olmaması halinde işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlü olmayacaktır.

Askerlik hizmetinin zorunluluğu sebebi ile çalışanın bu gerekçe ile işten ayrılması durumunda uygulanacak herhangi bir ihbar süresi kanunen öngörülmemiş olmakla beraber, makul bir süre içinde işverene durumun bildirilmesi gerekmektedir. Bu sürenin tayini ise yargı kararlarına baktığımızda beş aya kadar varmaktadır. Daha uzun süreler ise feshin askerlik sebebiyle olmayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Terhis olan asker işsizlik sigortasından yararlanabilir mi?

Kişi terhis sonrasında iş arama sürecinde işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir. Ancak bazı şartları sağlıyor olması gerekir.

Şöyle ki;

İşten ayrılmadan önceki son üç yılda en az 600 gün prim ödenmesi

Bu primlerin son 120 günü kesintisiz olması,

İş sözleşmesinin feshedildiği tarihten askere gidilen tarihe kadar geçen sürenin 90 günü geçmemiş olması gerekmektedir.

İşsizlik maaşı için terhis tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde başvuruda bulunması gerekmektedir, aksi halde 30 günü geçen süre, işsizlik maaşı için hak kazanacağı süreden düşecektir.

Bedelli askerlik nedeni ile işten ayrılmalarda kıdem tazminatı hak edilir mi?

Bedelli askerlikte, yeni yasaya göre askere gitme durumu söz konusu değildir ve belirlenen rakamı ödeyenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır. Bu durumda kişinin işten ayrılması için bir sebep olmayacaktır. Buna rağmen askerlik nedeni ile işten ayrılmaları halinde bu durum istifa olarak değerlendirileceğinden kıdem tazminatına hak kazanamayacaklardır. Kıdem tazminatını düzenleyen 14. madde muvazzaf askerlik nedeni ile işten ayrılışlarda kıdem tazminatı hak etme durumundan bahsetmektedir.