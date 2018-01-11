98/1 askerlik yeri sorgulama ekranı, 98/1 döneminde askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar, açıklanacak olan askerlik yerleri öncesinde sorgulama işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte 98/1 askerlik yeri sorgulama ekranı ve detaylar.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

98/1 askerlik yeri sorgulama ekranı, askerlik görevini yerine getirecek olan ve 98/1 celp döneminde birliğine katılım sağlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı ise askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tarih detaylarını açıkladı. İşte askerlik yeri sorgulama ekranı ve detaylar;

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Askerlik yeri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazmak yeterlidir. Ardından çıkan ekranda askerlik yeri hakkında bilgiler görüntülenebilir.

SİLAH ALTINA NE ZAMAN GİRİLECEK?

98/1 döneminde askere gidecek olan vatandaşların silah altına alınacağı tarih, A grubu olarak askere gidecekler için 3 ila 8 Şubat arasında olacakken, B grubu olarak askere gidenler için bu tarih Mart ayının ilk haftası olacaktır.

2018 ŞUBAT CELP DÖNEMİ DUYURUSU

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2018 asker alma hakkında 6 maddede paylaşılan duyuru;

1-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;

a-) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlaral İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

b-) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak - 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 - 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart - 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 - 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5-) Şubat 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-) 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

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