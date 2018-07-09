Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilecek ve askere sevk belgeleri belirli bir tarihe kadar alınacak. 98/3 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

ASKERLİK YERLERİ HENÜZ BELLİ OLMADI

Askerlik yerlerinin belli olacağı tarih büyük merakla bekleniyor. Açıklanır açıklanmaz e-Devlet'ten sorgulanabiliniyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik yerleri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine e-Devlet şifresi, T.C. Kimlik Kartı, mobil imza, e-İmza veya internet bankacılığı yöntemlerinden biriyle giriş yapmak gerekmektedir. Giriş işleminin ardından arama kutucuğuna "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" yazmak yeterlidir. Açılan ekranda, vatandaşın görev yapacağı askeri birliğin detayları yer almaktadır.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER LİSTESİ

1 Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2 Banyo Malzemeleri

3 Kişisel Bakım Malzemeleri

4 El ve Yüz İçin Vücut Kremi

5 İçlik

6 Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7 Tıraş Malzemeleri

8 Saat

9 Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti

10 Siyah Asetat Kalem ve Siyah ve Mavi Tükenmez Kalem

11 Ziraat Banka Kartı

12 Ufak Not Defteri

13 Ufak Cep Feneri ve Okuma Lambası

14 Bot Boyası ve Bot Fırçası

15 İğne iplik ve Çengelli iğne

16 Ortopedik tabanlık ve Vatka

17 Bere, Boyunluk ve Eldiven

18 Askılık

19 Islak Mendil ve Selpak

20 Yara bandı ve Kulak tıkacı

21 Sivil Giysiler

22 Bankamatik Kartı

23 Mantar Kremi