HT Magazin'de yer alan habere göre, yoğun istek üzerine bu akşam yine sahnede olacak olan ünlü şarkıcı, İbrahim Tatlıses, Nükhet Duru ve Sezen Aksu gibi isimlerin taklitleriyle kendisini izlemeye gelenleri eğlendirecek.

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