Oyuncu kadrosunda Burcu Özbek, Akın Akınözü, Zerrin Sümer, Hakan Salınmış, Ferdi Sancar, Bora Akkaş, Tayfun Olgun ve Pelin Erdem gibi isimlerin bulunduğu Aslan Ailem dizisi, 10. bölümü ile dün akşam ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler Aslan Ailem 11. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Aslan Ailem 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aslan Ailem 11. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
ASLAN AİLEM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Aslan Ailem 11. bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İşte Aslan Ailem 11. yeni bölüm fragmanı;
ASLAN AİLEM 10. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Burcu’nun babasının istediği bilgilere gizlice ulaşma çabası, Murat’la aralarının bozulmasına neden olur. Murat’ın beklenmedik tepkisi Burcuyu şaşkına çevirirken, tüm yaşananlar Hatice’nin her şeyi yanlış anlamasına sebep olacaktır.
Öte yandan Umut ve Pelin’in evlendiklerini öğrenen Aslan Ailesi ve Mahir Bey deliye dönerler. Umut ve Pelin her ne kadar yanlışlıkla evlendiklerini ve en kısa zamanda boşanacaklarını açıklasalar da; Mahir ve Hayriye, ikilinin aslında birbirlerinden etkilendiklerini keşfedeceklerdir.
Kahvaltıcıda ise, menüde ortak bir karara varamayan Sevgi ve Hatice bu işi yarışma yaparak çözme kararı alırlar. Bu yarışma Rıfkı’nın yeni rekor denemesi için ilham kaynağı olur. Gayret ise Sevgi’nin yeni bir iddiasıyla çileden çıkacaktır.
Tüm bunlar olurken Tayfun Olgun’un ani gelişi ile Burcu, babası ve Murat arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
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