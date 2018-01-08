Oyuncu kadrosunda Burcu Özbek, Akın Akınözü, Zerrin Sümer, Hakan Salınmış, Ferdi Sancar, Bora Akkaş, Tayfun Olgun ve Pelin Erdem gibi isimlerin bulunduğu Aslan Ailem dizisi, 13. yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Aslan Ailem 13. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte Aslan Ailem 13. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

ASLAN AİLEM 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aslan Ailem dizisi 13. yeni bölümü ile 14 Ocak Pazar saat 20:00'de TRT 1'de!

ASLAN AİLEM 12. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni yılla birlikte Burcu ve Murat’ın da aşkları filizleniyor, Aslan Ailesi’nin yıllardır sakladığı büyük sırrın sinyalleri veriliyor ve birbirini izleyen komik ve romantik olaylar zinciri izleyiciyi bekliyor…



Burcu’nun beklediği nihayet gerçekleşmiş ve Murat duygularını ona açmıştır. Ancak şimdi ikisi de büyük bir ikilem içinde kalırlar. Mesleği ile duyguları arasında sıkışan Murat bu ikilemi aşabilecek midir?

Hatice ve Vedat’ın yıllardır sakladıkları büyük sırrı Gayret duyar. Ancak duyduklarını yanlış yorumlayan Gayret, büyük travma yaşarken aynı zamanda bir dizi komik olaya da sebep olacaktır.

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Aslan Ailem 13. bölüm

TRT 1

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