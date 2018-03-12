Aslan Ailem dizisi 21. son bölümü ile ekranlara gelmişti. İzleyicisinden tam not alan Aslan Ailem dizisinin son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyordu. İzleyicilerin merakla beklediği Aslan Ailem 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Aslan Ailem 22. yeni bölümde neler olacak? İşte Aslan Ailem 22. yeni bölüm fragmanı ve 21. son bölüm özeti...

ASLAN AİLEM 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Beklenen Aslan Ailem 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aslan Ailem 22. yeni bölüm fragmanı;

ASLAN AİLEM 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dört kardeşten birinin evlatlık olduğu bilgisi, Aslan ailesinde deprem etkisi yaratır. Aile, bu psikolojik gerilimden kurtulabilecek midir?..



Vedat, Hatice ve Hayriye panik halde, hangi kardeşin evlatlık olduğunu saklamaya çalışırlar. Ama kardeşlerin şoke edici gerçeği öğrenmekten vazgeçmeye niyeti yoktur. Her biri kendinin evlatlık olduğunu düşünen dört kardeş, dört bir koldan gerçeği araştırırlar.

Olayların gittikçe sarpa sardığı bu süreçte ailedeki kriz yönetimini üstlenen Burcu ve Murat, adeta tüm ailenin ebeveynleri pozisyonuna girer. Aile büyüklerinin konuyu gizleme çabasına rağmen, sonunda gerçekler anlaşılacak ve evlatlık kardeşin kim olduğu ortaya çıkacak!

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