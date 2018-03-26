Aslan Ailem 23. son bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinin bu bölümünde Murat'ın Burcu'ya olan evlilik teklifinde Burcu hayatının zor kararını verdi ve evet dedi. Gelecek bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanını izlemek istiyor. Aslan Ailem'in 24. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından paylaşıldı. İşte Aslan Ailem 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ASLAN AİLEM 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aslan Ailem 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Murat'ın evlilik teklifini kabul eden Burcu mutluluktan havalara uçuyor. Yeni bölümde kız istemeye gidilecek. Aslan Ailem 24. yeni bölümüyle 1 Nisan'da TRT 1'de!

ASLAN AİLEM 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Murat herkesten habersiz Burcu’ya evlilik teklifi için bir sürpriz hazırlamaktadır. Fakat bu arada çiftliğe gelen beklenmedik bir zarf, Burcu’yu hayatıyla ilgili önemli bir kararın eşiğine getirir. Aşklarının sınandığı bu süreçte Murat ve Burcu’nun hayatına giren bir misafir Aslan ailesinin başına dert olur.

Pelin ve Umut cephesinde ise Umut’un her şeyi yanlış yorumlayıp Pelin’i hamile sanması ikiliyi zor durumlara sokar. Rıfkı ve Mutlu’nun müdahaleleriyle Gayret ve Sevgi arasındaki ilişki bambaşka bir boyut kazanır.

Bundan sonraki yaşamı ve Murat’la ilgili büyük bir ikilem yaşayan Burcu, sonunda hayatının en zor kararını verir.

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