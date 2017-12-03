Aslan Ailem 7. yeni bölümde büyük heyecan! Yeni fragmanda...

TRT 1 ekranlarının sıcak, romantik aile komedi dizisi “Aslan Ailem” pazar akşamlarının neşesi olmaya devam ediyor. ES Film yapımcılığında çekilen dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde; seyircisini yine sürprizlerle dolu olaylar bekliyor.

“Payitaht Abdülhamid” ve “İsimsizler” gibi önemli dizi projelerinin yaratıcısı ES Film, Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici, ‘Aslan Ailem’ ile ekranlara aile ilişkilerinin değerini anlattıkları, aynı zamanda romantizmi ve komediyi içinde barındıracak yepyeni bir projeye imza attılar.

ASLAN AİLEM 7. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Çiftlikte birlikte yaşamaya başlayan Burcu ile Aslan Ailesi’nin, birbirlerine kuracağı gerilim dolu ve aynı zamanda komik tuzakların ekrana yansıyacağı dizinin bu hafta yayınlanacak 7. bölümünde neler olacak:



Mahir’in çiftlikte birlikte yaşayacaksınız kararı, Hatice ve Burcu arasındaki mücadeleyi daha da alevlendirir. İkisi de birbirlerini bezdirip çiftlikten göndermeye çalışırken, ilk kurbanları Gayret olur. Ama günün sonunda ikisi de başka bir kirli oyunun kurbanı olacaktır.



Bu arada Umut da Burcu Olgun haberi için mesleğiyle ailesi arasında kalmıştır. Pelin ise bu haberi yapmakta kararlıdır. İkilinin savaşında bakalım kazanan kim olacak?



Gayret ise Sevgi’den kurtulmayı başaramaz. Onunla yine olmadık bir yerde karşılaşır ve dünyası kararır.

Başrollerini Zerrin Sümer, Benian Dönmez, Hakan Salınmış, Ferdi Sancar, Akın Akınözü, Fırat Altunmeşe, Bora Akkaş, Levent Özdilek, Burcu Özberk, Esra Sönmezer, Eda Şölenci, Mehmet Şeker ve İpek Özağan’ın paylaşacağı dizi her Pazar TRT 1 ekranlarında!

aslan ailem

aslan ailem yeni bölüm fragmanı

aslan ailem 7. bölüm

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