Sevgili Aslanlar, 2018 yılında iş konularınıza, hizmet ve sağlık alanlarınıza odaklanabilirsiniz. İş alanlarınızda ve sağlığınızla ilgili konularda önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekecek. İşinizde sizi neyin mutlu edip etmediğini algılayacağınız bir dönem geçireceksiniz. Sorumluluklarınızı ertelemeyin ve başkaları dayatmadan, siz yapacaklarınız için harekete geçin. İster isteyin, ister istemeyin iş yapmak, hizmet etmek ve bu alanlarda sorumluluk üstlenmek hayatınızın çok önemli bir parçası haline gelebilir.
Bu yıl Jüpiter’den aldığınız etkilerle ev ve aile konularında güzel şanslar yakalayabilirsiniz. İstediğiniz bir ev varsa onu alarak hayallerinize kavuşabilirsiniz. Kasım ayına kadar emlak alım-satım işlerinizden kazancınız yüksek olabilir. Elbette dikkatli olmanız gereken tarihler de olacak. Bu yıl kendinizi bir evin borcu altına girmekten alıkoyamayacaksınız.
İŞ-PARA-KARİYER: KARŞINIZA GÜZEL FIRSATLAR ÇIKACAK
Kasım ayına kadar, temmuz sonu doğumlu ve yükselenleri ilk derecelerde bulunan Aslanlar, işte önemli değişimlere maruz kalabilirler. Ani tepkilerden uzak durun. İşinize ve kariyerinize bakış açınızı değiştirmeniz gerekecek. Ne kadar esnek olursanız, bu dönemi o kadar rahat atlatırsınız. Bazı insanlarla aranıza mesafe koyabilirsiniz.
6 Ekim’deki Venüs gerilemesinde dikkatli adımlar atmalısınız. 11 Şubat itibarıyla sıkıntı yaşadığınız parasal konuları çözüme kavuşturacaksınız. Yatırımlarınızı, harcamalarınızı gözden geçirmek, kredi almak için uygun bir dönem olacak. 15 Şubat’taki parçalı Güneş tutulmasında, ortak işlerinizde hızlı adımlar devrede olabilir. Değişimlere ve ani olaylara hazırlıklı olun.
YENİ ROTALAR VE ATILIMLAR
Mart başında ev ve aile hayatınız için bir borcun veya kredinin altına girebilirsiniz. Karşınıza birçok yerden fırsatlar gelebilir. 2 Mart’taki dolunayda elinize bir miktar para geçebilir. 31 Mart itibarıyla kariyerinizde güzel açılımlar oluşabilir, istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Zam, terfi gibi konuları dillendirmenin tam zamanı! 20 Nisan’da, toplum önü işlerinizde ilerlemeler yaşayabilirsiniz. Mayıs ayında ani iş fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. İşlerinizde kalıcı ve güzel adımlar atmanız kolay olacak. 6-9-12 Mayıs parasal konularda, fırsatlarla sizi destekliyor. 15 Mayıs’taki yeniay yeni rotalar ve atılımlarınız için güzel olacak.
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