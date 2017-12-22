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Sevgili Aslanlar, 2018 yılında iş konularınıza, hizmet ve sağlık alanlarınıza odaklanabilirsiniz. İş alanlarınızda ve sağlığınızla ilgili konularda önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekecek. İşinizde sizi neyin mutlu edip etmediğini algılayacağınız bir dönem geçireceksiniz. Sorumluluklarınızı ertelemeyin ve başkaları dayatmadan, siz yapacaklarınız için harekete geçin. İster isteyin, ister istemeyin iş yapmak, hizmet etmek ve bu alanlarda sorumluluk üstlenmek hayatınızın çok önemli bir parçası haline gelebilir.