Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sadece 450 taraftarın canlı takip edebileceği Göztepe maçını Türk Telekom Stadı’nda kurulacak dev ekranda izlemek için sosyal medyadan yönetime çağrıda bulundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; yönetimden de bu konuda olumlu yanıt geldi ve girişimler başladı.

Başkan Mustafa Cengiz “Bu bağlamda Türkiye’de ilk defa olacak şekilde dev bir şölen için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gerekli altyapı hazırlıklarımızı yaptık. İl Spor Güvenlik Kurulu’na başvurduk. Kurul, ülkemizin sıkıntılı günlerinde, halkımızın bu güzel şölenine izin verecektir diye umuyorum. Cumartesi taraftarımızın buradan vereceği sinerji ve yürek İzmir’deki stadın içine kadar yansıyacak diye düşünüyorum” dedi. Yayıncı kuruluşla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, güvenlik konusunda engel çıkmaması halinde cumartesi günü organizasyonun gerçekleştirileceği bildirildi. Ancak dev ekranın stadın içine mi, yoksa Aslanlı yola mı kurulacağının henüz netleşmediği bildirildi.

FLORYA'DA TAM KONSANTRASYON!

Lider Galatasaray, şampiyonluk için son engel olan Göztepe maçının hazırlıklarını dün tek çalışmayla sürdürdü. Florya’daki idmanda oyuncular gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunu oynadı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma gerekleştirildi. Futbolcuların çalışma isteği ve motivasyonu Terim’i mutlu etti.