Aslı Çakır Alptekin, ömür boyu men cezası aldı! Aslı Çakır Alptekin kimdir?

Milli atlet Aslı Çakır, doping nedeniyle Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ömür boyu pistlerden men edildi. 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Çakır, 3. kez ceza alarak, Türk atletizm tarihinde adı dopingle en çok anılan sporcu oldu.

Londra Olimpiyatları'nın ardından biyolojik pasaportundaki anormal veriler nedeniyle, (ilki 2004 Dünya Şampiyonası'nda olmak üzere) ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl pistlerden men edilen, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) verdiği özel bilgiler dolayısıyla cezası 4 yıla indirilen ve bu sayede şubat ayında pistlere dönen milli atlet, bu kez ömür boyu men cezasından kaçamadı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Bu Aslı'nın başından bu yana gelen sürecinin bir sonucudur. Dopinge bulaşana asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin.

ASLI'NIN DOPİNGLE İMTİHANI

Aslı, ilk olarak 2004 Dünya Gençler Şampiyonası'nda doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men edildi. Cezasını tamamlayan milli atlet, 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanarak tarihe geçti.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2013'ün mart ayında, Aslı'nın biyolojik pasaportundaki verilerde sapmalar bulunduğunu TAF'a bildirerek, gerekli cezanın uygulanmasını istedi. TAF, milli atletin doping kurallarına aykırı hareket etmediğine ve bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Bunun üzerine IAAF, CAS'a başvurdu ve CAS Aslı'yı, ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl müsabakalardan men etti.

TARİHE GEÇTİ! Aslı Çakır Alptekin, 3. kez ceza alarak, Türk atletizm tarihinde adı dopingle en çok anılan sporcu oldu.

Daha sonra IAAF'ta patlak veren dopingde yolsuzluk ve rüşvet skandalları, Aslı'ya yaradı. CAS, soruşturma sürecinde kendilerine faydalı bilgiler verdiği gerekçesiyle Aslı'nın cezasını, 4 yıla indirdi.

Aslı, geçen yıl Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılabilmek için ek indirim talep etse de, bu talebi reddedildi. Aslı, tüm bu sürecin ardından bu yıl şubat ayında yapılan 2017 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda, kulübü Üsküdar Belediyespor'un formasıyla pistlere dönmüştü.

ASLI ÇAKIR ALPTEKİN KİMDİR?

Aslıhan Çakır Alptekin, 20 Ağustos 1985 tarihinde Antalya'ya dünyaya geldi. Spor eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde tamamladı ve ardından 2011 Yaz Üniversite Oyunları'nda 1500 metrede altın madalya kazandı. Ardından 2012 yılında düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede bronz madalya kazanan Alptekin, yine 2012'de Helsinki'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya kazandı.

Londra'da 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 1500 metrede birinci oldu ve altın madalya kazandı. Ancak Aslı Çakır Alptekin'e yapılan doping testinde sonuç pozitif çıktı ve 17 Ağustos 2015 tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi tarafından doping kullandığı tespit edildi ve madalyası geri alındı. Aynı zamanda Aslı Çakır Alptekin'e 8 yıl yarışmalardan men cezası verildi.

Aslı Çakır Alptekin'e 22 Eylül 2017 tarihinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından doping kullandığı gerekçesiyle atletizmden ömür boyu men cezası verildi.

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