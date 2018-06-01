HT Magazin'de yer alan habere göre, Bahçelievler Yayla Postanesi’nde fotoğraf sanatçısı Zafer Gündoğdu tarafından gerçekleştirilen tanıtım çekiminde görev alan mankenler arasında ‘Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nda kral ve kraliçe seçilen Aslı Can ve Can Altıntaş ile yarışmanın finalistlerinden Edip Çağatay Güler ve Derya İsi de vardı.

Çekim ekibi ‘Superman’ filmlerinin yıldızı Christopher Reeve’e benzetilen Can Altıntaş’a “Süper postacı” diye takıldı.