Aslı Enver'den cesur poz

Aslı Enver, bir çorap markası için verdiği pozu Instagram'da paylaştı. Oldukça cesur bir poz veren Aslı Enver'e dakikalar içinde beğeni yağdı. Fotoğrafı görenler "Murat çok kıskanacak" demeden edemedi. Aslı Enver fotoğrafının altına "Sağlık, mutluluk dolu bir yıl olsun." notunu düştü.

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