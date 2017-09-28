Aslı Enver göğüs estetiği mi yaptırdı?

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Bazı takipçileri ünlü oyuncunun göğüs estetiği yaptırdığını ve eski görüntüsünden uzak olduğunu iddia etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Enver'in giydiği elbiseden dolayı böyle bir görüntünün ortaya çıktığını savundu.