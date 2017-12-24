Hürriyet’in haberine göre, Aslı Hünel mekana, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Savaş Yurtsever ile birlikte geldi.



Hünel, evlilik yolunda ilk adımı atıklarını, “20 gün önce nişanlandık, kısmetse şubat sonu düğünümüz var.” sözleriyle açıkladı.

Savaş Yurtsever

aslı hünel