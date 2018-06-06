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Eşi ve dostlarıyla Etiler'de bir mekanda yeni yaşını kutlayan Aslı Hünel, “Bugün Angelina Jolie’nin de doğum günü, aynı saatte dünyaya gelmişiz. Sonuçta ben de Türkiye’nin Angelina’sıyım bin şükür” dedi.