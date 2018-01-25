Aslı Tandoğan, SHOW TV'de bu akşam yayınlanmaya başlayacak Yuvamdaki Düşman dizisinde Yasemin karakteriyle hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Aslı Tandoğan, Yuvamdaki Düşman'da başrol oyuncularından biri olarak dikkatleri üzerine çekecek. Peki Aslı Tandoğan kimdir? Aslı Tandoğan'ın canlandırdığı Yasemin karakterinin özellikleri nelerdir?
ASLI TANDOĞAN KİMDİR?
1979 yılında Ankara’da doğan Aslı Tandoğan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Bölümünden mezun olduktan sonra Antalya Operası’nda arpist olarak görev yaptı. Tandoğan 2002 yılında Gülüm adlı dizi ile oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra Aşka Sürgün, Dudaktan Kalbe, Kapalıçarşı ve Aşk adlı dizilerde rol alan Aslı Tandoğan 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl-Kösem dizisinde Genherhan Sultan karakterini canlandırmıştır. Aslı Tandoğan’ın rol aldığı ilk sinema filmi 2007 yılında Ömer Vargının yönetmenliğini yaptığı Karadayı’dır. Daha sonra 2013 yılında Behzat Ç. Ankara Yanıyor, 2014 yılında Kendine İyi Bak ve 2015 yılında Git Başımdan sinema filmlerinde rol almıştır. Aslı Tandoğan son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Yasemin karakterini canlandırmaktadır.
Aslı Tandoğan dizileri nelerdir?
Gülüm Gül 2002
Çınaraltı 2003
Kurşun Yarası 2003
Büyük Umutlar 2004
Aşka Sürgün 2005
Ah İstanbul 2006
29-30 2006
Dicle 2007
Dudaktan Kalbe 2007-2009
Kapalıçarşı 2009-2010
Behzat Ç. 2011
Zehirli Sarmaşık 2011
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam 2012
Leyla ile Mecnun 2013
A.Ş.K. 2013
Muhteşem Yüzyıl Kösem 2016
Aslı Tandoğan'ın rol adlığı filmler
2007 Kabadayı
2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2014 Kendime İyi Bak
2015 Git Başımdan
2015 Melek ile Serhat
YUVAMDAKİ DÜŞMAN YASEMİN KİMDİR?
Yirmi yedi yaşında güzel bir kadındır, eğitimli bir ailenin kızıdır. Eşi Murat Çifthanlı ile üniversitede okurken tanışmıştır ve hala ilk günkü gibi kocasına aşıktır. Sevecen ve yardımseverdir, dost canlısıdır, insanlara çabuk güvenir. Ailesini bir kazada kaybettikten sonra tek hayatı Murat ve kız kardeşi Tuğçe olmuştur. En büyük hayali yılladır özlemini yaşadığı bir bebek sahibi olmaktır. Kerem’in doğumuyla bu özlemine kavuşmuştur.
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