HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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B.İ.: Edis, Tarkan gibi yeni bir popstar olur hatta oldu bile. Tek eksiği Açıkhava Tiyatrosu’nda biletli konser, onu da bu yaz yapacağını duydum. Ama her şeyini Tarkan’la kıyaslayamayız. Aralarında 20 senelik bir fark var. Farklı kuşakların starı onlar. Edis’in albümü başarılı, çoğu hareketli şarkılar farklı ve bekleneni fazlasıyla veriyor. Ama slow şarkılarda eksiklik var sanki. Bizde bir slow şarkı gerçeği hâlâ var çünkü.