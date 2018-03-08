Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan ile sürpriz bir şekilde yeniden bir araya gelmiş ve nişan yapmıştı.

Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Aslıhan Doğan, önceki gün bir ayakkabı mağazasında objektiflere takıldı. Doğan'ın, Nişantaşı'nda bir mağazada gelin ayakkabısını anımsatan beyaz ayakkabı alması kafalarda soru işareti bıraktı.

Koşar adım cipine binen güzel sosyetik güzel, soruları yanıtsız bıraktı.