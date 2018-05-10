Posta'nın haberine göre, Arda Turan’ın, Aslıhan Doğan ile birlikteyken İspanya-Barselona’daki evinde ağırladığı Yağmur Ünal, çift ile aynı sitede yaşıyor. Aslıhan Doğan Turan ile Yağmur Ünal’ın arasında sadece 7 villa var. Komşular, sosyal tesisler, bazı alanlar ortak.

"BİLSEYDİM, ASLA GELMEZDİM!"

Aslıhan Doğan Turan ile Yağmur Ünal 4 gün önce villa kentteki bir kafede düzenlenen davette karşı karşıya geldi. Aslıhan Doğan Turan, Ünal'ı karşısında görünce mekanı anında terk etti. Turan'ın arkadaşlarına “Burada olduğunu bilseydim, asla gelmezdim!” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Arda Turan, Yağmur Ünal ile kısa süren birlikteliği yüzünden Aslıhan Doğan’dan ayrılmıştı.