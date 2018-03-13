NİKÂH ELBİSESİ 4 BİN TL

Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, sosyetik güzelin ailesinin Çubuklu Vadi’deki evinde düzenlenen sade nikâh töreniyle evlendi. HT Magazin'de yer alan habere göre, aileler ve ikilinin yakın arkadaşlarının katıldığı törende gelin, 4 bin TL değerinde uzun kollu beyaz bir elbise giydi.



Sosyal medya hesaplarını daha önce kapatan Doğan, nikâhtan sonra eşinin soyadını da ekleyerek Aslıhan Doğan Turan adına yeni bir hesap açtı.

Turan çifti futbol sezonu bittikten sonra yaz başında büyük bir düğün yapacak.