Cadde'nin haberine göre, çıkacakları tatil öncesi alışverişe geldiklerini söyleyen Aslıhan Güner, "Ege taraflarında güzel bir tatil yapmayı planlıyoruz. Birkaç eksiğimiz vardı, onları almaya geldik" dedi.

Alnındaki ve burnundaki yaralar ile dikkati çeken Mert Kılıç, "Malumunuz sık sık at üzerinde atıcılık talimleri yapıyorum. En son talimde at dengesini kaybedince üzerinden düştüm. Daha büyük bir yaralanmada olabilirdi. Buna da şükür diyelim" ifadelerini kullandı.