Cadde'nin haberine göre, Güner Kılıç, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde kısa bir alışveriş turuna çıktı. Hediyelik eşya bakmaya geldiğini belirten güzel oyuncu, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Kılıç, "Setteki ortam harika, Avrupa hatta dünya standartlarında bir ekiple çalışıyoruz. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum" dedi.

Öte yandan Aslıhan Güner Kılıç, şıklığıyla göz kamaştırdı.