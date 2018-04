Best Model of the World’de aldığı birincilikle dünyanın konuştuğu güzellerden biri haline gelen Aslıhan Karalar, podyumları bıraktığını ve oyunculuk alanında ilerlemek istediğini açıkladı. Karalar, “En büyük hayalim yurtdışına açılıp Los Angeles’ta bir sinema filminde oynayabilmek. Sözde değil özde yurtdışına açılma arzusundayım” diyor.

"OYUNCULUK ALANINDA İLERLEMEK İSTİYORUM"

Best Model of Turkey’de birinci olduktan sonra Paris’te gerçekleştirilen Best Model of the World’de de birinci seçilen ve güzelliği tüm dünyada tescillenen Aslıhan Karalar, hakkında merak edilenleri HT Magazin’e anlattı...

Katıldığınız yarışmalarla hem Türkiye’de hem de dünyada adınızı duyurdunuz. Aldığınız oyunculuk tekliflerine sıcak bakıyor musunuz?

Bundan sonra podyumlar yerine sadece oyunculuk alanında ilerlemek istiyorum. Şu an çok sayıda dizi ve reklam teklifi geliyor ama ben kariyerinize nasıl başlarsanız öyle devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki aylarda bir yaz dizisinde yer almayı istiyorum ancak şu anda ince eleyip sık dokumak ileride pişmanlık yaşamamak adına önemli. İlk projem olacağı için dahil olacağım kadrodaki puzzle’ın bir parçası olabilmeliyim. En önemli şeylerden biri hiç kuşkusuz oyuncu kadrosu. Benim gelişimime destek verecek usta oyuncuların olmasına özen gösteriyorum. Hayallerim arasında bir gün Çetin Tekindor, Zerrin Tekindor ve Haluk Bilginer’le aynı sahneyi paylaşmak var.

"ÖĞRENCİLİĞİM HİÇ BİTMEYECEK"

Oyunculuk eğitimi alıyor musunuz?

Yoğun bir tempoda Burak Sarımola’dan oyunculuk dersleri alıyorum ve her gün bir şey öğreniyorum. Diksiyon eğitimi de almıştım. Ömür bitiyor ama eğitim bitmiyor. Sadece şansa güvenerek iyi ve kalıcı yerlere gelinemez. Emek olmadan yemek olmaz.

Eğitim, hayatınız boyunca sizin için önemli olmuş. Mesela 2.5 yaşında İngilizce eğitimi almaya başlamışsınız, öyle değil mi?

Evet ve bunun çok faydasını gördüm. Ortaokulda Fransızca eğitimi aldım. Özel Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi’nde okudum. Açıkçası idealim elektrik-elektronik mühendisi olmaktı ama lise son sınıfta kararımı değiştirdim. Televizyon dünyasına ve oyunculuğa küçük yaşlardan beri zaten ilgim vardı. Dediğim gibi artık bu alanda ilerleyeceğim.

Geçmişte başka nelerle ilgilendiniz?

Fenerbahçe’de lisanslı voleybol oynadım. Lisede okulun basketbol takımındaydım. Şan, piyano, buz pateni ve yağlıboya resim eğitimleri de aldım. Öğrenciliğim hiç bitmeyecek gibi geliyor bana.

King’s College London’da İşletme ve Sosyal Bilimler bölümünde okurken eğitiminizi dondurmuştunuz. Okulu bitirecek misiniz?

Üniversitemin devam zorunluluğu olduğundan, hakkımı kaybetmemek için dondurdum. Tabii ki devam edip bitireceğim.

"LOS ANGELES’TA OYNAMAK İSTİYORUM"

Bu sektörde hem tescilli güzel hem de eğitimli bir birey olmak zor mu?

Doğru adımlar attığım sürece herhangi bir zorluğu yok. Bana göre eğitim her zaman öncelikli, üzerine tescilli güzel olunca da şahane oluyor. Toplumda maalesef bazen insanları tanı- madan önyargılı davranabiliyoruz. Dış görünüş önemli fakat insan kendisini geliştirdiyse, genel kültüre sahipse, mesleğini seviyorsa bir adım daha öne çıkıp başarılı oluyor her alanda. O nedenle eğitim şart! Ama tabii ki dış görünüşüme de dikkat ediyorum, mesela makyajı sadece kendimi daha iyi hissetmek için yapıyorum.

Peki en büyük hayaliniz nedir?

En büyük hayalim yurtdışına açılıp Los Angeles’ta bir sinema filminde oynayabilmek. İleri derecede İngilizce bildiğim için bunu rahatlıkla söylüyorum; sözde değil özde yurtdışına açılma arzusundayım.

"AŞK BİR NEVİ DİL TUTULMASIDIR"

Aşkın tarifini yapmanızı istesem neler söylersiniz?

Bana göre aşk tarif edilemez, yaşanır. Zaten tarif edilemediği noktada aşk oluyor. Kimileri aşka kalıp koyuyor ama aşka kalıp koyulmaz. Çünkü bu ruh hali bir nevi dil tutulmasıdır.

Karşı cinsin hangi özellikleri sizi etkiler?

Öncelikle saygılı ve dürüst olması önemli. Öte yandan, iç güzelliği kadar dış güzelliğe de önem veriyorum.

Duygularınızı rahat ifade edebilen biri misiniz?

Sevdiğimi ve sevmediğimi rahatlıkla vücut dilimle ifade edebiliyorum. Çok değer verdiğim kişileri bazen kendimden fazla düşünüyorum. Herkese ederi kadar değer vermeyi herhalde zamanla öğreneceğim. Ama her daim empati kuran, romantik biriyim. Yakın dostlarımla 3-4 saat mesaj yoluyla konuşmak yerine, 3-4 dakika telefon açarak seslerini duymayı tercih ediyorum.

"TEKNOLOJİDEN KOPUK BÜYÜDÜM"

Kuşak olarak teknolojinin içine doğmuş bir çocuk olmak avantaj mı dezavantaj mı?

Şaşıracaksınız belki ama ben teknolojiden kopuk büyüdüm. Ankara’da ailemle birlikte yaşadığımız sitede, arkadaşlarımla saklambaç ve futbol oynayıp havuza girerdik. Şu an arkadaşlarımla iletişim kopukluğu yaşıyorum, çünkü telefona bağımlı arkadaşlar beni rahatsız ediyor.

"ŞUAN YANIMDA BENİ ANLAYAN İNSANLAR VAR"

Modellik sürecinizde Şenay Akay’la sıkı bir diyalog kurdunuz. Size sektörel anlamda ne gibi uyarı ve tavsiyeleri oldu?

Bana, “Herkes konuşur ama sen kulaklarını tıkayacaksın. Sen yükseldikçe daha çok çekemeyenin olacak, ezmeye bile çalışacaklar. Kendine inan ve hedeflediğin yolda ardına bakmadan yürü” derdi. Kendisi motivasyonumu üst düzeyde tutan insanlardandır.

Şöhret arkadaş çevrenizi değiştirdi mi?

Dostlarımı tanıma fırsatı buldum. “Uzayan kol bizden olsun” diyenler gerçek dostlarınızdır. Diğerlerine gerek yok zaten. Arama mesafe koyduğum arkadaşımlarım da oldu, yeni tanıştıklarım da. Şu an yanımda beni anlayan ve motive eden insanlar var, o yüzden mutluyum.

"SARMA DA YAPARIM AŞURE DE"

Mutfakla aranız nasıl?

Mutfak en büyük ilgi alanlarımdan biri. Ailem Ankara’da, bense 80 yaşındaki anneannemle birlikte İstanbul’da yaşıyorum. Ondan öğrendiklerim sayesinde sarmadan hamur işlerine, sebze yemeklerinden aşureye kadar pek çok yemeği yapabiliyorum.

"GENÇ YAŞTA ESTETİĞE KARŞIYIM"

Dudaklarınıza dolgu yaptırdığınızı iddia edenler var. Estetiğe ve botoksa nasıl bakıyorsunuz?

Genç yaşta estetik yapılmasına karşıyım. Her zaman doğallıktan yanayım, insan mimiklerini kaybetmemeli. Bebekliğimden beri dudaklarım hep böyle dolgun. Burnum anneme, dudaklarımsa babama benziyor.

"DARLANMAKTAN HOŞLANMIYORUM"

Sizi en çok ne rahatsız eder?

Beni en çok baskı altında olmak rahatsız eder, darlanmaktan hiç hoşlanmıyorum. Diyalog kurduğum insanın samimiyetsiz ve sahte oluşu da beni olumsuz etkiler. Çevremdeki arkadaşlarımın çoğu açıksözlüdür. Her şeyin yüzüme söylenmesinden hoşlanan biriyim.