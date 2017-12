Posta’nın haberine göre, Erkan Özerman ‘Best Model’in 30’uncu kuruluş yıldönümü şerefine bu yıl yarışmayı Paris’te yaptı. 40 ülkenin katıldığı yarışmanın birincileri Türkiye ve Sri Lanka oldu.



Aslıhan Karalar 30’uncu Best Model Of Turkey 2017’nin Kıbrıs’taki finalinde Efe Sorarlı ile birincilik elde etmişti.



40 ÜLKE KATILDI

Çanakkale'nin Çan ilçesi doğumlu ve Türkiye'nin başarılı işkadınlarından Nuray Karalar’ın kızı; Best Model Of Turkey birincisi Aslıhan Karalar, Paris’te düzenlenen Best Model Of World 2017 yarışmasında da birinciliği elde etti.

Best Model of the World "Dünyanın En İyi Mankeni" yarışması moda ve tekstil dünyasının vitrini olan mankenlerin zarafet yeteneklerinin değerlendirildiği uluslararası yarışmaya 40 ülkeden modeller arasında Aslıhan Karalar’da yer aldı.

Yarışmanın finalinde Çanakkaleli Aslıhan Karalar, jüriden en yüksek puanı alarak yarışmada birinci seçildi.

Aslıhan Karalar