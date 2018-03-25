Best Model of the World birincisi Aslıhan Karalar şu sıralar gece-gündüz ders alarak oyunculuğa hazırlanıyor. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Dünyanın en iyi oyuncuları arasına girmek istediğini söyleyen model, “En büyük hayalim Nicole Kidman ile beraber oynamak” diyor.

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