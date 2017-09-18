Aslışah Alkoçlar içini döktü

Son dönemde yaşadığı polemiklerle gündemde olan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gece Arnavutköy Alexandra’da görüntülendi.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, bir arkadaşıyla uzun süre sohbet eden Alkoçlar, flaşlar patlayınca rahatsız olarak mekânın içine girmeyi tercih etti.