4 | 18

LEBLEBİCİ GERİLDİ

Sosyetik güzel, aşkını ikna ederek onu babasıyla tanıştırdı. Genç madenci, çekingen tavırlar sergilerken; baba Alkoçlar'ın ise sürekli önündeki telefonla meşgul olması dikkat çekti. Ünlü çift, baba Alkoçlar'ın mekanı terk etmesiyle rahat bir nefes aldı.