Aslışah Alkoçlar ve Kasım Garipoğlu çifti barıştı

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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre ikili Yunanistan’da yaptıkları tatil sonrası Türkiye’ye dönmüş, ancak kavga edip yollarını ayırmıştı. Çiftin aralarındaki sorunları çözdükleri önceki akşam birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.