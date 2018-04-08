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50 YAŞINDAN İTİBAREN 5 YILDA BİR KOLONOSKOPİ ŞART!

Kolon kanserinin, hastaların yüzde 90'ında 50 yaşından sonra görüldüğünü ancak son yıllarda erken yaşlarda da görülmesinin artış gösterdiğine işaret eden Küçük, "Ailesinde kolon kanseri riski olanların 40, diğer insanların 50 yaşından itibaren 5 yılda bir 'kolonoskopi' olmaları ve 2 yılda bir gaitada gizli kan baktırmaları son derece önemlidir.