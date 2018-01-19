Assange'dan Trump ve NBC'ye 15 Temmuz tokadı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haber ödülleri"ni açıkladığı gün, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'dan tokat gibi yanıt geldi.

Assange, Twitter'da, "yalan haber ödülleri"nde birinciliği Türkiye'deki darbe girişimini destekler nitelikte yayın yapan Amerikan NBC Televizyonu'nun alması gerektiğini" savundu. Assange, "NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı" ifadesini kullandı.



TRUMP'IN BİRİNCİSİ NYT



Trump'ın Twitter'da açıkladığı "yalan haber ödülleri"nin birinciliğini, kendisinin başkanlığa seçildiği gün piyasaların bir daha toparlanmayacak şekilde çökeceğini yazan New York Times yazarı Paul Krugman'a verdi.



10 haberlik listede, ikinciliği ABC, üçüncülüğü de CNN televizyonları aldı.



ELÇİLİKTE MAHSUR



ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, ABD tarafından yargılanmak isteniyor. Avustralya vatandaşı Assange, 6 yıl önce, ABD'ye iade edileceği endişesiyle Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Julian Assange

15 temmuz

NBC

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER