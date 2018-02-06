Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere'de hakkında verilen yakalama kararına itirazının reddedildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Assange, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, “Hükümetin bugünkü davayı kazandığı, yalan haber. Böyle bir şey söz konusu değil. Duruşma devam ediyor. Sadece bir argümanımız hakkında karar verildi.” ifadelerini kullandı.
Mahkemeye yaptığı başvuruda kullanılan 4 argümandan yalnızca birinin reddedildiğini belirten Assange, diğer argümanlardan herhangi birinin kabul edilmesi halinde davayı kazanacağını kaydetti.
Başta İngiliz basını olmak üzere dünya genelinde bazı basın kuruluşları, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nin, Assange'ın, İngiliz makamlarının hakkında verdiği yakalama kararına yaptığı itirazı reddettiğini duyurmuştu.
Assange bunun üzerine art arda yayımladığı Twitter mesajları ile bu basın kuruluşlarını “yalan haber” üretmekle ve yaymakla suçladı.
Assange'ın İngiltere'deki tutukluluk kararına itirazının ele alındığı duruşma devam ediyor.
“YALAN HABER ÖDÜLÜ” NBC’YE ÖNERİSİ
Assange, geçen ay paylaştığı bir mesajda da ABD Başkanı Donald Trump’ın "yalan haber ödülleri" listesinde birinciliğin, Türkiye’deki darbe girişimi hakkındaki haberleri ile ABD’nin NBC televizyonuna verilmesini önermişti.
”Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok." ifadesini kullanan Assange, "NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı." değerlendirmesinde bulunmuştu.
ASSANGE HAKKINDAKİ İDDİALAR
Çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.
İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.
Assange, hakkındaki iade kararının ardından 2012 Haziran'ında, İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.
Assange'ın avukatları, İsveç'teki davaların düşmesinin ardından İngiltere'deki yakalama emrinin işlevini ve amacını kaybettiğini savunuyor.
Aralık ayında Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve son olarak geçen ay vatandaşlık vermişti.
İngiltere ise Assange'a diplomatik statü isteyen Ekvador'un talebini geri çevirmişti.
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