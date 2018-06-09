Assyriska - Akropolis IF maçı heyecanı

Assyriska ve Akropolis IF, 10 Haziran 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. 16 puanlı Assyriska 4. sırada bulunuyor, Akropolis IF 16 puana sahip ve 5. sırada. Assyriska son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Akropolis IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 287. İddaa'da Assyriska kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Akropolis IF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Assyriska son haftadaki Nyköpings BIS müsabasında 1-2 yenildi.

Akropolis IF, Sollentuna United karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Assyriska, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 8 gol yedi.

Akropolis IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Akropolis IF, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.