Assyriska - Nyköpings BIS maçı ne zaman?

Assyriska ve Nyköpings BIS, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Assyriska 7 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Nyköpings BIS 6 puanda ve 10. sırada. Assyriska son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nyköpings BIS son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 448 kodlu maçı oynayanlar; Assyriska galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nyköpings BIS galibiyet oranı 0.00.

Assyriska önceki hafta Nyköpings BIS mücadelesinde 1-2 yenildi.

Nyköpings BIS, Assyriska karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Assyriska, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Assyriska, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Nyköpings BIS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Nyköpings BIS, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.