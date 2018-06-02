Assyriska - Sandvikens IF maçı istatistikleri

Assyriska ve Sandvikens IF, 03 Haziran 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Assyriska 16 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sandvikens IF 6 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Assyriska, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sandvikens IF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 363. İddaa'da Assyriska kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Sandvikens IF kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Assyriska son haftadaki Nyköpings BIS müsabasında 1-2 yenildi.

Sandvikens IF ise Vasteras SK FK maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Assyriska, 11 gol attı ve 5 gol yedi.

Sandvikens IF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandvikens IF, 4 gol atarken 5 gol yedi.