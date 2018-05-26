Assyriska - Sollentuna United rakamlar

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Assyriska, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Sollentuna United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Assyriska 13 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sollentuna United 8 puanda ve 11. sırada. Assyriska, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sollentuna United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 263 kodlu maçı oynayanlar; Assyriska galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.00, Sollentuna United galibiyet oranı 5.50.

Assyriska son hafta oynanan Nyköpings BIS maçında 1-2 yenildi.

Sollentuna United ise Akropolis IF maçında 2-1 kazandı.

Assyriska, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Assyriska, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Sollentuna United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sollentuna United, 5 gol atarken 5 gol yedi.