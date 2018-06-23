Assyriska - Umea FC rakamlar

Assyriska ve Umea FC, 24 Haziran 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Assyriska 17 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Umea FC 18 puanda ve 7. sırada. Assyriska, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Umea FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 212 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Assyriska kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Umea FC sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Assyriska son haftadaki Nyköpings BIS müsabasında 1-2 yenildi.

Umea FC ise Vasalund-Essinge IF maçında 1-1 berabere kaldı.

Assyriska, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Assyriska, kendi sahasında 14 gol attı, 12 gol yedi.

Umea FC, dış sahada 0 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Umea FC 5 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.