Astana'da Borat'a özenen Çek turistler gözaltına alındı!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da ünlü film karakteri Borat'ın giydiği mayolardan giyerek fotoğraf çektirmek isteyen 6 Çek turist gözaltına alındı.

The Guardian'ın Kazak medyasından aktardığı habere göre, Çek turistler 2006 yapımı İngiliz komedi filmi Borat'ta ünlü olan mayolar ve siyah peruklarla, şehirde bulunan 'I love Astana' yazısının önünde fotoğraf çektirmek istedi.

Ancak Çek turistler, bu hareketleri sonrasında Kazak polisi tarafından gözaltına alındı. 6 Çek turiste, 68'er dolar para cezası verildiği belirtildi.

Borat filmi, ülkeyi geri kalmış ve yozlaşmış resmettiği gerekçesiyle birçok Kazak'ın tepkisini çekiyor. Filmin DVD'lerinin satışı da ülkede yasaklanmıştı.