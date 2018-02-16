Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan asteğmenler, yemin ederek mavi bere taktı.
Komutanlıkta düzenlenen törende, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Piyade Albay Fatih Köroğlu ve askerlerin aileleri hazır bulundu.
AA'nın haberine göre, eğitimlerini tamamlayan asteğmenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti.
Yeminin ardından asteğmenler mavi komando beresi taktı.
Tuğgeneral Bozdemir, aynı birlikte askerlik yapan iki asteğmenin babalarına katılım belgesi verdi.
Albay Köroğlu, törende yaptığı konuşmada, edilen yeminin devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerinin oyulacağının ifadesi olduğunu belirtti.
Türk askerinin insanlık tarihi boyunca ülkesinin ile milletinin esaret altında kalmasına fırsat vermeyen dünyanın en şerefli ve güçlü askeri olduğunu vurgulayan Köroğlu, şunları belirtti:
"Bu yüksek şeref bundan sonra korunmak üzere sizlere verilmiştir. Bu şerefi en iyi şekilde koruyacağınıza inancım tamdır. Her biri güven abidesi olan evlatlarımızın oluşturduğu bu muhteşem tablo ulusal varlığımızın, cumhuriyetimizin, birlik ve beraberliğimizin sonsuza denk yaşayacağının ve ordu-millet kaynaşmasının en canlı örneğidir. Onları merak etmeyiniz. Onlar önce Allah'a sonra bize emanetler. Her birini en güzel şekilde misafir edip, en iyi şekilde eğiteceğimizden endişeniz olmasın. Çünkü eğitimlerini tamamladıktan sonra alacakları görev en az Malazgirt'te Alparslan'ın, İstanbul'un fethinde Fatih'in, Çanakkale'de, Sakarya'da Büyük Taarruzda Mustafa Kemal'in emrinde zaferden zafere koşan kahramanların üstlendiği görev kadar kutsaldır."
Konuşmasında gazilere ve şehitlere şükranlarını sunan Köroğlu, "Zeytin Dalı Harekatı'nda yeri göğü titreterek destan yazan kahramanlarımıza da selam ediyorum, Allah yardımcıları olsun." dedi.
Köroğlu, yeminin Türk ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerine, ailelere ve askerlere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Komando andının ardından asteğmenler, aileleriyle hasret giderdi.
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