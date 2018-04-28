Asteras Tripolis - Apollon Smirnis maçı öncesi rakamlar

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Asteras Tripolis, 29 Nisan 2018 Pazar günü Apollon Smirnis takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 39 puanlı Asteras Tripolis 5. sırada bulunuyor, Apollon Smirnis 29 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Asteras Tripolis, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Apollon Smirnis, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 589 kodlu maçı oynayanlar; Asteras Tripolis galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Apollon Smirnis galibiyet oranı 12.50.

Asteras Tripolis önceki hafta Apollon Smirnis mücadelesinde 2-0 kazandı.

Apollon Smirnis, Asteras Tripolis karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Asteras Tripolis, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Asteras Tripolis, kendi sahasında 23 gol attı, 12 gol yedi.

Apollon Smirnis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Apollon Smirnis, 6 gol atarken 19 gol yedi.