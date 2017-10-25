Aston Martin konut sektörüne girdi, 50 milyon dolara ev satacak

Ürettiği lüks otomobillerle bilinen Aston Martin, geçtiğimiz aylarda tekne üretimine de soyunmuş ve Aston Martin AM37 ilk sahibine teslim edilmişti. Markanın ürettiği sınırlı sayıdaki tekneler 1.6 milyon dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

İngiliz üretici şimdi de gözünü konut piyasasına dikti.

Miami'de ilk projesini gerçekleştirecek olan şirket, içerisinde 391 adet rezidansın olacağı 66 katlı süper lüks bir bina inşa edecek. Rezidansların fiyatları 600 bin dolardan başlayıp 50 milyon dolara kadar gidecek. Projenin bitiş tarihi ise 2021 yılı olacak.

Evlerin büyüklüğü 65 metrekareden başlarken 1700 metrekareye kadar çıkıyor.

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